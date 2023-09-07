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Spor, Futbol

Ermenistan Milli Takım Teknik Direktörü Petrakov: Türkiye kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında yarın A Milli Futbol Takım'la Eskişehir'de karşılaşacak Ermenistan'ın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, kritik bir maça çıkacaklarını söyledi.

Deniz Açık  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Ermenistan Milli Takım Teknik Direktörü Petrakov: Türkiye kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Eskişehir

Petrakov, Eskişehir Yeni Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk maça göre farklı bir taktik uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soru üzerine, "Bu parantezi açmak istemiyorum, yarın oyunumuzu görürsünüz." ifadesini kullandı.

Maçın kritik olduğunun hatırlatılması üzerine Petrakov, "Tabii yarınki karşılaşma çok önemli. Türkiye kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek. Bizi daha 5 maç bekliyor. Bunları da oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Petrakov, orta sahada görev alacak oyuncular için karar verdiğini ama şu anda açıklamak istemediğini dile getirdi.

"Kadrodan çıkan oyuncu Tigran Barseghyan nedeniyle takımda ne gibi değişiklikler olur?" sorusunu ise Petrakov, "Büyük bir olumsuzluk oluşturacağını zannetmiyorum. Onunla gelmeden önce konuştuk. Tedavi olmasını önerdim. Milli takımda uzun süredir oynuyor. Yerini tamamlayacak oyuncularımız da var." şeklinde yanıtladı.

Takım kadrosunda bulunan ve sakatlık geçiren oyuncuları Hovhannes Harutyunyan, Norberto Briasco Balekian, Andre Calisir'in yarınki maça hazır olduğunu belirten Petrakov, Türk milli takımında yer alan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nu beğendiğini söyledi.

Spertsyan: "Bizim için önemli bir maç"

Ermenistanlı futbolcu Eduard Spertsyan ise takımdaki herkesin yarınki karşılaşmanın ne kadar önemi olduğunu bildiğini vurguladı.

"Şu anda ikinci sıradayız o yüzden bizim için önemli bir maç." diyen Spertsyan, bir gazetecinin "Ermenistan'daki değişim nereye kadar gider?" sorusu üzerine, "Genel olarak bunu tüm oynadığımız maçların sonunda göreceğiz. Gelip hep birlikte bekleyelim ve sonuçları aldıktan sonra görelim neler yapabileceğimizi." yanıtını verdi.

Spertsyan, "Yarın maçta yoğun bir taraftar topluluğu olacak. Bu sizi nasıl etkileyecek?" sorusunu, "Genelde futbolcular sahanın dolu olmasından yanadır. Sahanın dolu olması bizi etkilemeyecek. Oyun planımız hazır. O planı sahaya yansıtacağız." diye cevapladı.

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