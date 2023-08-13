Dolar
27.01
Euro
29.61
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,846.40
BTC/USDT
29,371.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Önder Felek, Halife Yalçınkaya  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.

40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Bola, istediği vuruşu yapamayınca mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.

62. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda savunmadan seken top boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Laura'nun kale alanından vuruşunda kalesini terk ederek açıyı daraltan Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.

78. dakikada konuk ekip Samsunspor eşitliği sağladı. Ntcham'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda direğe çarpan top Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin altıpasa gönderdiği topa müsait durumdaki Emrah Başsan ve Emre Gökay dokunamayınca Sivasspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

"Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik"

Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 11 yıl sonra Süper Lig'de maç oynadıkları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "İlk maçlarda bunların zor olduğunu zaten biliyorduk. Oyuncularımıza bunu söyledim." dedi.

Birçok oyuncunun son anda aralarına katıldığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sivasspor uyum içerisinde oynayan bir takım. Buraya kendi oyunumuzu ortaya koymak ve tabii ki alabilirsek galibiyet almak için gelmiştik. Maçın aslında büyük bir bölümünde, özellikle ilk yarı topa sahip olan taraf bizdik. Ama bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığımız pas hatalarıyla istediğimizi üretemedik. Rakibin bir tane attığı güzel gol var. Gerçekten güzel bir gol attılar. Onun dışında pozisyon vermedik. Daha dinamik, daha agresif oynamak ve tempomuzu arttırmak zorundayız. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı."

"Oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum"

EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takımımı tebrik ediyorum. Sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi de futbol oynadık." dedi.

İyi mücadele ederek golü bulduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık. Ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontratak pozisyonlarında özellikle Samu Saiz son paslara biraz dikkat edip takım arkadaşlarına topu geçirebilseydi 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı
Fenerbahçe, Fred'in transferini açıkladı

Fenerbahçe, Fred'in transferini açıkladı
Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet