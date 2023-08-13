Sivas
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.
40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Bola, istediği vuruşu yapamayınca mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.
62. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda savunmadan seken top boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Laura'nun kale alanından vuruşunda kalesini terk ederek açıyı daraltan Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.
78. dakikada konuk ekip Samsunspor eşitliği sağladı. Ntcham'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda direğe çarpan top Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.
85. dakikada soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin altıpasa gönderdiği topa müsait durumdaki Emrah Başsan ve Emre Gökay dokunamayınca Sivasspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Mücadele 1-1 sona erdi.
"Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik"
Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 11 yıl sonra Süper Lig'de maç oynadıkları için heyecanlı olduklarını söyledi.
Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "İlk maçlarda bunların zor olduğunu zaten biliyorduk. Oyuncularımıza bunu söyledim." dedi.
Birçok oyuncunun son anda aralarına katıldığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:
"Sivasspor uyum içerisinde oynayan bir takım. Buraya kendi oyunumuzu ortaya koymak ve tabii ki alabilirsek galibiyet almak için gelmiştik. Maçın aslında büyük bir bölümünde, özellikle ilk yarı topa sahip olan taraf bizdik. Ama bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığımız pas hatalarıyla istediğimizi üretemedik. Rakibin bir tane attığı güzel gol var. Gerçekten güzel bir gol attılar. Onun dışında pozisyon vermedik. Daha dinamik, daha agresif oynamak ve tempomuzu arttırmak zorundayız. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı."
"Oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum"
EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takımımı tebrik ediyorum. Sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi de futbol oynadık." dedi.
İyi mücadele ederek golü bulduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"Golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık. Ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontratak pozisyonlarında özellikle Samu Saiz son paslara biraz dikkat edip takım arkadaşlarına topu geçirebilseydi 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.