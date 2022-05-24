Emiliano Viviano, bir sezon daha Fatih Karagümrük forması giyecek

İstanbul
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu, takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Emiliano Viviano, 2022-2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek." ifadelerine yer verildi.
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