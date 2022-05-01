Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,776.00
BTC/USDT
38,029.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Diyarbakır'da Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyünde yaşayan ve tamamı Trabzonspor taraftarı olan vatandaşlar, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Cihan Çetin   | 01.05.2022
Diyarbakır'da Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

Diyarbakır

Yörede Trabzonspor'a hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinleri, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini büyük sevinçle karşıladı.

İlçe merkezindeki bir kafede toplanan köy sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını televizyondan canlı yayında izledi.

Maçın ardından ilçe merkezinde araç konvoyu yapan Bağacık köyünün fanatik taraftarları, şampiyonluk sevincini cadde ve sokaklara taşıdı.

Köy sakinlerinden Mehmet Ali Tunç, kendilerine büyüklerinden kalan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşıladıklarını söyledi.

Trabzonspor'a sevgilerinin, bordo-mavili takımın 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladığını ifade eden Tunç, "Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluk, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Bu şampiyonluğu bütün Trabzonspor taraftarlarına hediye ediyoruz. İnanılmaz sevinçliyiz, inşallah bu şampiyonluk sevincini bir daha yaşarız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Diyarbakır'da Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

Diyarbakır'da Trabzonsporlu köy sakinleri, şampiyonluğu kutladı

Trabzonspor kaptanı Çakır: Şampiyonluğun keyfini çıkaracağız

Trabzonspor teknik direktörü Avcı: Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti
İstanbul Boğazı bordo mavi renklere büründü

İstanbul Boğazı bordo mavi renklere büründü
Bordo-mavili taraftar şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Bordo-mavili taraftar şampiyonluğu meydanlarda kutladı