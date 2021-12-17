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Spor, Futbol

Derbi öncesi Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Emrah Oktay   | 17.12.2021
Derbi öncesi Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

22 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbide Ferdi'den yararlanamayacak.

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