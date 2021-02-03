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Spor, Futbol

Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 03.02.2021
Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan arayacak

İzmir

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Denizlispor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek ligde 7 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 17 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Fabiano Leismann forma giyemeyecek.

Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.

Trabzonspor'la 42. randevu

İki takım arasında Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor'un 8, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı.

Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

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