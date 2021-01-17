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Spor, Futbol

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Transfer yasağını kaldıracağız

Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, eski kalecileri Adam Stachowiak'ın alacağını ödeyip transfer yasağını kaldıracaklarını söyledi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 17.01.2021
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Transfer yasağını kaldıracağız Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Yavuz Cinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'la İstanbul'da oynayacakları karşılaşma nedeniyle yönetim kurulu toplantısını öne aldıklarını ve bugünkü maç öncesi bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen hafta futbolculara ödeme sözü verdiklerini dile getiren Cinkaya, şöyle konuştu:

"Federasyonun imzasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta başında futbolcularımızın alacaklarının birçoğunu ödemiş olacağız. Ayrıca takımda çok fazla sakatımız var, oyuna müdahale edecek oyuncumuz az. Bununla ilgili teknik direktörümüzle bir toplantı yaptık. Kovid-19 bulgusu çıktı bir oyuncumuzda. İnşallah bu kara günleri bir an önce dağıtmak istiyoruz."

Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldığını savunan Cinkaya, "Hocamız takımın başında. Hatta dün akşam futbolcularımızla tesislerde taktik toplantısı yaptılar." dedi.

Yönetime talip olanların bulunduğu söylentileri konusundaki soru üzerine Cinkaya, "Evet öyle. Hatta Turgay Mersin'in adı geçiyor. Turgay abi zaten bizim görüştüğümüz bir ağabeyimiz. Eğer öyle bir konu varsa gerçekten bugün yarın açıklama yapılırsa Denizlispor'un menfaatine olur. Biz yeni gelecek yönetimin yüzde 100 arkasındayız. Destekleyeceğimizi de açıkladık. Mutlu oluruz, yanlarında oluruz. Eğer bunlar gerçeği yansıtmıyorsa da lütfen 'yansıtmıyor' açıklaması yapsınlar ki Denizlispor'umuz zarar görmesin." diye konuştu.

Takıma takviye olup olmayacağı sorusuna Cinkaya, "Takviye var, hatta iki oyuncumuz şu an uçakta. Önümüzdeki hafta başı o isimleri de açıklayacağız. Transfer yasağı son anda Adam Stachowiak'tan geldi. 127 bin avro civarında bir para... Onu da hemen yarın yatırıp transfer yasağını kaldıracağız." cevabını verdi.


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