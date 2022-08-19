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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2022
Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak

Istanbul

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü 25 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu rövanş maçını, Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Jovanovic düdük çalacak. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

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