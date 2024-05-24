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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş takım kafilesi, Nevzat Demir Tesisleri’nde siyah beyazlı taraftarlarca karşılanıyor
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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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