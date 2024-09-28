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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u yendi

Antalya

İlk yarı 

1. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta gitti.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında Cordova'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29.⁠ ⁠dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale çizgisi üzerinde Lima topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti ama savunmadan seken top kaleci Grbic'te kaldı.

74.⁠ ⁠dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde auta çıktı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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