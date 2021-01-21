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Spor, Futbol, Koronavirüs

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs pozitif çıktığı bildirildi. Yeşil-mavili ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8, personel sayısı 7 oldu.

Muhittin Sandıkçı   | 21.01.2021
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Rize

Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Türüt, kulüpte Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısının 8'e, personel sayısının ise 7'ye yükseldiğini kaydetti.

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