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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Fikret Delal  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı

Rize

19. dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına ortasında Varesanovic'in şutunda, kaleci Cantuğ Temel'den seken topu önünde bulan Jurecka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Papanikolaou'nun yerden derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Emrecan Bulut'un şutunda, top ağlara gitti: 2-0

35. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekti. Tekrar oyun alanına dönen topu takip eden Zeqiri'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

43. dakikada Eray Korkmaz'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Zeqiri, meşin yuvarlağı kaleci Cantuğ Temel'in solundan ağlara gönderdi: 4-0

45+2. dakikada Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in ellerinin arasından filelere gitti: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

84. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Buljubasic'in yerden ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Zeqiri, topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 6-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 6-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

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