Kayseri
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
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78. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
82. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazon'un pasında topa buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda kaleci Grbic sağına uzanarak topu çeldi.
85. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça daha kontrollü ve istekli başlayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "İlk yarı boyunca topa daha çok sahip olduk ama saha içi organizasyonunu net pozisyona çevirme noktasında daha kararlı olmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi, net pozisyon bulmakta zorlandık." dedi.
Kayserispor'un da ilk yarının sonuna kadar net bir pozisyonu olmadığını anlatan Palut, şunları kaydetti:
"Kayserispor iyi bir dakikada kendi adlarına golü buldular. İkinci yarı da bunun avantajıyla biraz daha kompakt bir bekleyişe geçtiler, alanları daralttılar. Topa sahip olduk ama net pozisyon bulmakta zorlandık. İleride daha agresif daha yırtıcı olmalıydık. Bundan uzaktık. Maçın sonlarına doğru Kayserispor aldığımız riskler ve sahada diri kalması sonucunda geçiş pozisyonları yakalamaya başladılar. Genel manada baktığımızda çok kötü oynamadık. Aslında kaybedecek kadar kötü oynamadık ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı ama golü bulan Kayserispor kendi adına değerli bir 3 puanı aldı. Onları tebrik ediyorum. İşimiz kolay değil mücadelemiz devam edecek en kısa zamanda gerekli puanları alıp bu zor durumdan kendimizi kurtarmaya çalışacağız."
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, zor bir maç olacağını bildiklerini ama taraftarın desteğini maç boyunca arkalarında hissettiklerini belirtti.
Çok iyi savunma yaptıklarını ifade eden Jakirovic, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rizespor çok iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Mehdi bir gol attı. Onun adına da çok mutlu oldum. İkinci golü de bulacağımız bazı anlar vardı. Bu galibiyet çok önemli, bizi çok mutlu etti. Evimizde oynadığımız zaman çok daha özgüvenli oluyoruz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün oyuncularımız sahada karakterlerini gösterdi, pes etmedi. Oyunun bazı anlarında savunma yapmamız gerekti ama hiçbir şekilde pes etmediler. İyi savunduk, kalemizi koruduk. Bunun sonucunda da maçı 1-0 kazandık. İyi savunmamızın ödülü oldu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.