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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ceren Aydınonat  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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