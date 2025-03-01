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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Fikret Delal  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

Rize

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 30 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor, Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.

Yeşil-mavililer, son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.

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