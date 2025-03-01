Çaykur Rizespor, yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

Rize
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 30 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor, Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.
Yeşil-mavililer, son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.