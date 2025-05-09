Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Rize
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor.
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Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.