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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Fikret Delal  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Rize

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 40 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Konyaspor ise 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

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Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Giannis Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek.

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