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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda yarın Bucaspor 1928 ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

Muhittin Sandıkçı  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda yarın Bucaspor 1928 ile karşılaşacak

Rize

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak yeşil-mavili ekip, aynı yerde kampa girecek.

Teknik direktör Palut'un, ligde son oynanan RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara büyük oranda görev vermemesi bekleniyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı devam eden Emirhan Topçu forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile Bucaspor 1928 arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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