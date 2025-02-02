Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının iyi bir futbol oynadığını, bu futbolu kalan haftalarda da sürdürmek istediklerini söyledi.
İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, maça iyi hazırlandıklarını, Fenerbahçe'nin değişik opsiyonlarına çalıştıklarını vurguladı.
Rakibin kadrosunu tahmin etmenin zor olduğunun altını çizen Palut, "Maçtan 1 saat önce kadrolar açıklandığında bu dizilişe karşı çalışmaları hatırlatıp sahaya çıktık. Maç planımıza uygun oynandı. Duran toplar haricinde pozisyon vermedik. 2 gol attık, bir gol daha bulabilirdik. Fenerbahçe'nin ilk yarıda bir ofsayttan iptal edilen golü var bir de penaltı pozisyonu var. Ancak burada bir kırmızı kart gördük. Bizim için ikinci yarı öncesinde en kötü senaryoydu." ifadelerini kullandı.
Eksik kalmaları sebebiyle ikinci yarıda 4-5 dizilişiyle sahaya çıktıklarını söyleyen Palut, oyuncu değişikliği sırasında 9 kişi kalmanın işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.
Takımın 5-3 dizilişine geçemeden golü yediklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:
"Üçüncü golü son dakikada yesek de Fenerbahçe'nin arada direkten dönen gol olabilecek pozisyonları vardı. 3-2 olduktan sonra takımım gol atmak için saldırmaya başladı. Bir şut attık, Akintola'yla bir pozisyona girdik, Kaleci hariç 8 kişiyle puanı zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. 'Bugünün galibi bizdik.' gibi arabesk noktalara girecek değilim. Oyuncularım 11'e 11 iken ve 11'e 9 iken gerekeni yaptılar. Bizim için şu anda aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi rakip fark etmeksizin gösterebilmeli, bu konsantrasyonda olmalıyız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."
"Hakem kararları cesurdu, çok cesurdu"
İkinci yarıya hakem kararlarını protesto etmek için geç çıktıkları yönündeki iddialarla ilgili konuşan Palut, " Hakem kararlarını protesto etmek için geç çıkmak neymiş? Bizim kafamız öyle çalışmaz. Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Maçı geç başlatalım da çocuk gibi bir tepki verelim gibi bir tarzımız olamaz. Hakem kararları cesurdu, çok cesurdu. Bir büyük takım maçı daha yönetmesi şu anda kendisi için garanti." açıklamasını yaptı.
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er'in takımı sahadan çekmeye yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Palut, şöyle devam etti:
"Benim tasarrufum 10 kişi kaldığımızda neler yapabiliriz, 9 kişi kalınca neler yapabiliriz şeklindedir. Algıyı çok iyi beceren spor adamları var. Kazanınca sempatik olan, kaybettiğinde bunun tam tersi görünen antrenörlerimiz de var. Ben böyle yapmak istemiyorum, sadece oynattığım futbolla gündeme gelmek istiyorum. Başkan Vekilimizin açıklaması, yönetimimizin tasarrufudur. Ben sadece 3-2 iken bir gol daha atabilir miyiz düşüncesindeydim."
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: Takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedirÇaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Türk futbolunun marka değerini düşünerek takımı sahadan çekmediklerini söyledi.
Er, Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk." ifadesini kullandı.
Rizespor'un çok büyük emek gösterdiğini vurgulayan Er, "Bu akşam Fenerbahçe stadında 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete sevinmesine şaşırdıklarını aktaran Er, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum. Gerçekten buna ihityacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizimde bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış."
Hakemin Türk futboluna ciddi bir zarar verdiğini kaydeden Er, sözlerini şöyle tamamladı:
"Saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hareket yapılmıyor ama küçücük bir harekette Rize kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak. Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk. Lütfen artık Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar bizde seyredelim. 90-100 puan alsınlar bizde zor çalışmalarla, mücadelelerle çok büyük ekonomik problemlerle sıkıntı çekelim. Bu mudur? Böyle mi futbol gelişecek? Buna artık 'dur' dememiz lazım. Lütfen Rize ve Anadolu takımlarını puanlarını gasbetmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.