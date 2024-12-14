Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor berabere kaldı

Rize
İlk yarı
4. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest atışta kale alanı içerisinde Adil Demirbağ'ın ters kafa vuruşunda kaleci Slowik, son anda topu kornere çeldi.
7. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 9'uncu dakikada Sowe'un kullandığı penaltıda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
24. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Akintola'nın ayağıyla dokunduğu topu kaleci Slowik, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
31. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Akintola'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bazoer son anda çizgi önünden çıkardı.
45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın derinlemesine pasında topla buluşan Sowe'un ceza alanının sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
80. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akintola'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.