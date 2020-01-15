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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor-Galatasaray kupa maçında tur İstanbul'a kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Muhittin Sandıkçı   | 15.01.2020
Çaykur Rizespor-Galatasaray kupa maçında tur İstanbul'a kaldı Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan / AA

Rize

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. 

38. dakikada sol kanattan kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazda Boldrin'in bekletmeden gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba sol ayağı ile plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3. dakikada sol çaprazda Adem Büyük'ün kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılarak çevirdiği topa altı pas içerisinde Emre Mor boş pozisyonda dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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