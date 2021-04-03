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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçı 0-0 sona erdi.

Muhittin Sandıkçı   | 03.04.2021
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Fikret Delal / AA

Rize

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçı 0-0 sona erdi.

İlk yarı

2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.

42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı 

56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

Mücadele, 0-0 tamamlandı.

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