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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı

Süper Lig'in 33. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yenerek puanını 35'e çıkaran Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, rakipleri karşısında aldıkları 3 puanla ligden düşme risklerinin bir hayli azaldığını söyledi.

Fikret Delal   | 20.07.2020
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı

Rize

Hasan Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalma mücadelesi verdikleri rakipleri BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın şampiyonluk maçı gibi olduğunu belirterek, "Çünkü bu maçı kaybetseydik çok büyük bir riske giriyorduk. Neticede düşme riskimiz vardı. Ama şimdi bu maçı kazanınca düşme riskimiz bir hayli azaldı. Kayserispor'da Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanırsak inşallah ligi iyi bir yerde bitiririz." dedi.

Oyuncuların çok iyi oyun ortaya koyduğunu kaydeden Kartal, "Bu maça çok inanmışlardı. Hocalarımız da yeni olmasına rağmen onlar da çok iyi takımı yönetti. Zaten onlar da Rize'nin evlatları. Hep beraber yönetimiyle, teknik heyeti ile sporcusu ile bu maçı aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kartal, bugünden itibaren yeni sezonla ilgili neler yapacakları konusunda planlama yapacaklarını dile getirerek, "Buna odaklanmamız lazım. Çünkü yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak. Çok kısa bir zaman var. Transferlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Kulüplerde ekonomik problemler de var. Onun için çok iyi planlama yaparak, iyi sporcuları bularak yeni bir takım oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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