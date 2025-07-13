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Spor, Futbol

Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

Emrah Oktay  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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