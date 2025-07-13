Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.