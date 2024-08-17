Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u mağlup etti

Adana
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
İlk Yarı
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Zeqiri'nin diğer tarafa aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere attı.
28. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön bölümde yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
53. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
60. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol çaprazdan ortasında kale sahası içindeki Akintola'nın vuruşunda, savunma topu kornere çeldi.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
74. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
83. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda, top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.
90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.
90+7. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Valkanis: "Takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim"
Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.
Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başlangıç şeklinin düş kırıklığı olduğunu, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini dile getirdi.
İkinci yarı takımın reaksiyon verebildiğini ifade eden Valkanis, "İkinci yarı ne olursa olsun takımım daha iyi bir performans sergiledi. Durumu düzeltti. Sonuç bizi mutlu etmedi, ne olursa olsun galip gelmek istiyorduk. Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.
"Ben Harry Potter değilim"
Valkanis, bir gazetecinin "Takımın transfer tahtası kapalı. Mevcut kadroyla sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Ben Harry Potter değilim. Bunu söylemek için çok erken. Ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu takımla birlikte çok yol katedebiliriz. İyi anlamda çok şeyler yapabiliriz. Geçen hafta bunu özellikle ikinci yarıda, takımın duruşuyla ilgili, çok iyi bir şekilde gösterdik. Ben oyuncularıma tamamen güveniyorum. Çünkü bunu antrenmanda da gördüm. Kendilerinin yüzde 100'ünü veriyorlar. Ellerinden geldiğince çok çalışmaya çalışıyorlar. Bugün de ilk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da takımın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyondan memnunum."
Çaykur Rizespor cephesi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor deplasmanının tüm takımlar için deplasman anlamına uygun geçtiğini söyledi.
Maç analizinde rakip defansın arkasına yapacakları koşularla pozisyonlara girebileceklerini saptayıp ona göre hazırlandıklarını aktaran Palut, şunları dile getirdi:
"Maçın ilk yarısı bu opsiyondan çok fazla pozisyon yakaladık. İlk yarı 1-0 bitti. Daha net bir skorla da ilk yarıyı bitirebilirdik ama futbol sadece bir hücum oyunu değil, defansif manada da bu bölümde rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya rakip daha derli toplu başladı. Oyunu bir süre kontrol ettiler. Biz önde baskıdan vazgeçip biraz daha topun arkasında kaldık. Bu negatif yönümüzdü ama ikinci yarının ortasından itibaren tekrar oyuna girdik, pozisyonlar yakalamaya başladık. 2-0'ı bulduk. Ondan sonra rakip biraz demoralize oldu. Biz oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Son dakika penaltı golüyle de karşılaşmayı 2-1 kazandık. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım gösterdikleri performansla bu üç puanı hak ettiler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.