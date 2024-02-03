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Spor, Futbol

Carlos Vinicius, Galatasaray taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı taraftarların karşısında çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ercan Çakar  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Carlos Vinicius, Galatasaray taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor

İstanbul

Galatasaray Kulübünün sözleşme imzaladığı Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Carlos Vinicius, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı

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