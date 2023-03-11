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Spor, Futbol

Çalımbay'dan Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı öncesi taraftara çağrı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Fiorentina'ya 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, rövanş maçını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Göksel Cüneyt İğde  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Çalımbay'dan Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı öncesi taraftara çağrı

Sivas

Çalımbay, Fiorentina ile oynanacak rövanş maçı öncesinde kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Fiorentina ile deplasmanda oynanan ilk maçı değerlendiren Çalımbay, özellikle ilk yarı da iyi bir futbol oynadıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini belirtti.

Çalımbay, maç boyunca mücadeleden kopmadıklarını dile getirerek, "Atak yapmamız gerekiyorsa atak da yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Baktığımız zaman bizden 10 misli, 20 misli daha fazla bütçeye sahipler ama biz de yıllardır Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel maçlar da oynadık. Bu da bunlardan bir tanesiydi." dedi.

"Kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz"

Fiorentina karşısında rövanş maçını kazanmamak için hiçbir nedenin olmadığını kaydeden Çalımbay, "Yapılacak bir sürü şey var. Sahanın içi bizlere kalan bir şey. Onda da herkes elinden geleni yapacak. Fiorentina maçı hem Demir Grup Sivasspor hem de ülkemiz için büyük bir şans. Medyanın olsun, taraftarın olsun takıma destek vermesi gerekiyor. Özellikle taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çok güzel maçlar kazandık, bu maç da onlardan bir tanesi olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Onların desteği bize çok güzel şeyler yaşattı. Yönetim, futbolcular, taraftar hep birlikte kenetlendiğimiz zaman güzel bir sonuç çıkartabiliriz." diye konuştu.

Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, şunları ifade etti:

"Önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maçı da çok güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yaşadığımız seyahat süreci yorucu geçti. Böyle güzel şeyler yaşamak istiyorsanız biraz da sıkıntı yaşayacaksınız."

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