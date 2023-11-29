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Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve futbolcu Maxim De Cuyper, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, olağanüstü genel kurul öncesi "İstanbul Büyük Final" toplantısını gerçekleştiriyor.
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Spor, Futbol

Çalımbay: Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat, değişik bir takımla çıkmak zorundayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Emre Doğan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Çalımbay: Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat, değişik bir takımla çıkmak zorundayız Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

İstanbul

Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda çok fazla sakat oyuncu bulunduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat. Bazı arkadaşlarımızı oynatmayacağız. İyi bir kadroya sahibiz. Tek sorun sakatlıklar. Yarın stoper ve sol bek yok. Değişik bir takımla çıkmak zorundayız. Gereken her şeyi yapacağız. Belli arkadaşları oynatmak istemiyorum. Başka sakatlıklar olmasından korkuyorum. Bunun dışında takımın havası çok iyi. Tek aşamadığımız şey sakatlıklar." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların nedenini araştırdıklarını aktaran Rıza Çalımbay, "Çoğu sakatlık aynı yerden. Bizden önce olan sakatlıklar. Bu kadar sakatlık görmedim. Bir şey de diyemiyorum. Aşırı yüklenme olmuş olabilir. Artık sakatlıkları da söylemek istemiyorum. Altyapıdan da oyuncu alacağız. İki sağlam stoper var. Necip Uysal ve Omar Colley. Necip cezalı. Sol bek yok. Umut Meraş'ı alacağız ama listede yok. Bazı mevkilerde oynatacak oyuncu bulamıyorum." diye konuştu.

Sakaryaspor ile oynadıkları hazırlık maçı dahil olmak üzere 3 karşılaşmada aldıkları galibiyetle öz güven kazandıklarına vurgu yapan Çalımbay, "İki hafta sonra hepsi tavan yapacaklar. Sakatlarımız iyileşirse daha da iyi olacağız. Öz güven daha da yukarıya çıkacak. Beşiktaş'tan başkan, antrenör ve sporcu gidebilir ama ne olursa olsun hedef şampiyonluktur. Galibiyet serisi yakalamamız lazım. MKE Ankaragücü maçını çok iyi bitirmeliyiz ki Fenerbahçe derbisine moralli bir şekilde çıkalım. Taraftarın desteğiyle derbiyi de kazanıp iyi bir yere gelmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Club Brugge maçının ülke puanı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Rıza Çalımbay, "Bu karşılaşma taraftar, Beşiktaş ve Türkiye'ye puan kazandırmak açısından çok önemli. Keşke elenmeseydik ve iddiamız devam etseydi. Çok daha güzel şeyler olabilirdi. Ligde son 2 maçımızı kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Club Brugge, kolay bir takım değil. Çok zor olacak. Grubun en iyi takımı. Tek amacımız grupta kalan 2 maçı da kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "İki başkan adayı da camiamızın büyüklerinden. Diğerleri zaten benim takım arkadaşlarım. Samet abi kaptanımdı, Feyyaz ile yıllarca beraber oynadık. Bana göre burası Beşiktaş ailesi oldu. Çok da güzel bir şey. İnşallah idari bölüme başka arkadaşlar da katılır. Destek verildiği zaman burada çok iyi şeyler olur." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Tosun: "Seri yakalamak istiyoruz"

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ise grupta iddiaları bulunmamasına rağmen Club Brugge karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Grubun en iyi takımına karşı oynayacaklarını kaydeden Cenk, "İlk maçta bayağı zorlanmıştık. İddiamızı devam ettirmek isterdik ama elendik. Yarın taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. İki maçtır kazanıyoruz. Seri yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli arada çok iyi çalıştıklarının altını çizen milli oyuncu, şu görüşleri paylaştı:

"Konsantrasyonumuz gayet iyi. Bunu son 2 maçta gösterdik. Beşiktaş her zaman iddiası olan bir takım. Şanssız maçlar geçirdik. Lugano müsabakası, kesinlikle galip geleceğimiz bir maçtı. Mağlubiyet bize yakışmadı. Bodo/Glimt'e karşı deplasmanda iyi oynayamadık. Avrupa'da çok kötü puanlar kaybettik. Artık iki kulvarda devam edeceğiz. Üst sıraları zorlayacağız. Türkiye Kupası'nı kaldırmak istiyoruz. Rıza Çalımbay, Beşiktaş efsanesi. Herkesin ona saygısı sonsuz. Buna göre çabalıyoruz. Son 2 maçta biraz da olsa takımda kıpırdanma var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

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