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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerim Demirbay, Malmö ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Eleda Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Bursaspor taraftar grubu Texas'ın kadına şiddete dikkat çeken koreografisi ödüle layık görüldü

Bursaspor'un taraftar grubu Texas, kadına şiddete dikkat çeken koreografisiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

Can Öcal  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Bursaspor taraftar grubu Texas'ın kadına şiddete dikkat çeken koreografisi ödüle layık görüldü

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Bursaspor taraftar grubu Texas, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor-Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini toplamıştır. Ödül, Bursaspor'un evinde Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecektir."

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