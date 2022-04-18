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Spor, Futbol

Bursaspor ligde kalma umutları için 'kritik virajda' galibiyet hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, ligde kalma umutlarını devam ettirmek için Gençlerbirliği'yle yarın sahasında kritik maça çıkacak.

Sergen Sezgin   | 18.04.2022
Bursaspor ligde kalma umutları için 'kritik virajda' galibiyet hedefliyor

Bursa

Spor Toto 1. Lig'de 3 sezondur mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, bu sezon istediği sonuçları alamayınca alt sıralardan kurtulamadı.

Yarın saat 18.00'da Bitci Timsah Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Bursa temsilcisi maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor için tarihi bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Gece gündüz demeden her şeylerini ortaya koyduklarını belirten Banaz, sıkıntılı günleri geride bırakacaklarını dile getirdi.

Banaz, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçının saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluşa talepte bulunduklarını vurgulayarak, "İki tarafa da maç saatinin değişmesi için başvurularımız oldu. Bugün olumlu talep gelmesini bekliyoruz. Maç saatinin değişmesi önemli ama bizim için bir bahaneymiş gibi algılanmasın. Değişse de değişmese de bu maçtan galibiyetle döneceğiz." diye konuştu.

"Gençlerbirliği maçına kenetlenmiş durumdayız"

Geçen hafta İstanbulspor'a kaybettikleri maçta hakem hatalarına da değinen Banaz, şunları kaydetti:

"Bizim için kritik bir maçta ciddi hatalarla karşı karşıya kaldık. Haksızlığa uğradık. Bunlar üstümüzdeki gerginliği arttırdı. Sonuç olarak hepsini geride bıraktık ve önümüzde kritik bir süreç var. Tüm camia olarak Gençlerbirliği maçına kenetlenmiş durumdayız. Bu maçı alıp, bir galibiyet serisini başlatmak istiyoruz. Sonraki maçımız Denizlispor ile yine iç sahada. Bu iki maçı bütün olarak görüyoruz. Üst üste alınacak iki galibiyet bizi farklı yerlere taşıyacaktır. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Sonucu ne olursa olsun rakiplerimizi yeneceğiz ve ligde kalmayı başaracağız. Bursaspor büyük bir camia ve bunun üstesinden gelecektir. Yarın ve sonraki maçlarda seyircimizin desteğini her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde bekliyoruz."

Oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 31 puan toplayan Bursaspor, 18. sırada düşme potasında yer alıyor.

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