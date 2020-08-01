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Spor, Futbol

Burak Yılmaz Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa temsilcisi Lille, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.08.2020
Burak Yılmaz Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ankara

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki milli oyuncunun fotoğrafı 5 farklı dilde "Hoş geldin" mesajıyla paylaşılarak, "Lille, Burak Yılmaz'ı takdim etmekten gurur duyuyor. Deneyimli ve üretken Türk futbol idolü, kulübümüzle iki yıllık kontrata imza attı." ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcunun futbol kariyerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilen açıklamada, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz'ın birbirini tamamlayıcı ikili oluşturacağına inanıldığından bahsedildi.

Lille Üst Yöneticisi (CEO) Marc Ingla, Burak'ın transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Burak. Seni karşılamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Burak Yılmaz, gerçek bir 9 numara. Özellikle ceza sahası içinde çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi. Burak, Türkiye'de 4 büyük kulüpte de forma giydi. Büyük bir karakteri var ve gerçek bir savaşçı. Kadromuzu güçlendirmek adına en doğru profile sahip oyuncuyu transfer ettik. Tüm takıma tecrübesiyle ve karakteriyle iyi bir örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz; Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransa temsilcisinin kadrosuna kattığı 3. Türk oyuncu oldu.


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