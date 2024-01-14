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Spor, Futbol

Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Oktay Özden  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında beraberlik

Antalya

2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

60. dakikada Buksa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri'nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

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