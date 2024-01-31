Dolar
30.36
Euro
32.87
Altın
2,037.73
ETH/USDT
2,310.00
BTC/USDT
42,751.00
BIST 100
8,490.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bükreş’te Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması: Sakatlığı bildirilen seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir

Beşiktaş Kulübü, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Vincent Aboubakar'ın sakatlığının kendilerine bildirilen seviyenin üstünde olduğunu açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması: Sakatlığı bildirilen seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27 Ocak tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin petrol ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 4,7 arttı
Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini dükkanının önünde sergiliyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, barış, istikrar ve işbirliğinin güçlü bir savunucusu olarak yoluna devam edecek
YSK'den partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlendiği kuraya ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti

Benzer haberler

Trabzonspor şampiyonluk sezonunun uzağında kaldı

Trabzonspor şampiyonluk sezonunun uzağında kaldı

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması: Sakatlığı bildirilen seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Güneş’ten başantrenörleri Alimpijevic’e destek

Beşiktaş'ta patlayan isale hattı nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Beşiktaş'ta patlayan isale hattı nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı

Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı
Türk futbolunda yeni dönem: VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK'nin yapısı değişecek

Türk futbolunda yeni dönem: VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK'nin yapısı değişecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet