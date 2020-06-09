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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Emre Doğan   | 09.06.2020
Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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