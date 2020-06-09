Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.