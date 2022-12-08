Beşiktaş'tan Fas formasıyla çeyrek finale çıkan Saiss'e tebrik
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takım formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu Romain Saiss'i tebrik etti.
İstanbul
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Çebi ve Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.