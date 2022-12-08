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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Fas formasıyla çeyrek finale çıkan Saiss'e tebrik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takım formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu Romain Saiss'i tebrik etti.

Ercan Doğan   | 08.12.2022
Beşiktaş'tan Fas formasıyla çeyrek finale çıkan Saiss'e tebrik

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Çebi ve Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.

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