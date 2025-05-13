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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta sakatlanan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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