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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

Deneyimli teknik adam için yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

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