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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Fatih Duman  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier ile yollar ayrıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.

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