Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihindeki dönemi ibra edilmedi
Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son 6 aylık dönemi ibra edilmedi.
İstanbul
ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu.
Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı.
Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi
Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Hasan Arat yönetiminin 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oylandı.
Arat yönetimi, büyük bir çoğunlukla ibra edildi.
Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.