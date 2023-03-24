Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,980.53
ETH/USDT
1,745.80
BTC/USDT
27,699.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı
Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz
Bakan Kurum: Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet