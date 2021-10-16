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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın sakatlandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.10.2021
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı

İstanbul


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.


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