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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Emrah Oktay   | 05.02.2022
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira.

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