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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

Siyah-beyazlı oyuncu Umut Nayir, "Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanabiliriz." dedi.

Ercan Doğan   | 30.10.2019
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

İstanbul

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Umut Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takım için iyi bir iyi motivasyon olduğunu belirterek, "Onu değerli kılacak süreç önümüzdeki iki maç olacak. Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanabiliriz." dedi.

"Milli araya iyi girmek istiyoruz"

Sakat oyuncuların da yavaş yavaş iyileştiğine dikkati çeken siyah-beyazlı futbolcu, "Onların katılmasıyla kısa vadede şu iki galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini anlatan Umut, "Goller oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Süre bulduğum her durumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak." diye konuştu.

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