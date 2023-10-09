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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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