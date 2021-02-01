Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi
Beşiktaş Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.