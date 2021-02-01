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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.02.2021
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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