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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den hakkında çıkan iddialara yanıt

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulüple maddi konularda anlaşamadığı için sözleşme yenilemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hilmi Sever   | 04.04.2020
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den hakkında çıkan iddialara yanıt

İstanbul

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım. Bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam." ifadelerine yer verdi. 

"Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı." diyen milli futbolcu, "A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan Toköz'ün menajeri dün yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile sözleşme yenileme konusunda bir sonuca varılmadığını ve ocak ayında görüşmelerin sonlandırıldığını duyurmuştu.

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