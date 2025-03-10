Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Gaziantep FK karşısında sona erdi

İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 yenildi.
Mücadelenin 31. dakikasında Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 61. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüne engel olamadı.
77. dakikada Bruno Viana'nın kırmızı kart görmesiyle kalan bölümde 10 kişi mücadele eden Gaziantep FK, 87. dakikada Furkan Soyalp'in golüyle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.
Seri bozuldu
Gaziantep FK karşısında Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Oynadığı son 4 maçta üst üste galibiyetlere imza atarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısındaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayan seride 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Gaziantep FK ile yapılan müsabakada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Solskjaer ligde ilk yenilgisini yaşadı
Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Antalyaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında ligdeki ilk mücadelesine çıkan Norveçli teknik adam, 6. karşılaşmasında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş'ın başında ilk mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente deplasmanında yaşayan Solskjaer, ligde görev aldığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Immobile gol orucunu penaltıyla bozdu
Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, 6 maçlık suskunluğunu Gaziantep FK karşısında bozdu.
29. dakikada verdiği kafa pasıyla başlayan atakta Rafa Silva'nın ceza sahasında düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Son golünü sezonun ilk yarısının son maçında Bodrum FK kalesine gönderen İtalyan yıldız, ligin ikinci bölümünde oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.
Gaziantep FK karşısında bu sezon ligdeki 11'inci golünü atan yıldız oyuncu, bu gollerin 6'sını penaltıdan kaydetti. Toplamda 15 golü bulunan Immobile, sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'a penaltıdan 1 gol atmıştı.
Gaziantep FK ilk kez Dolmabahçe'de kazandı
Gaziantep FK, Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı maçlarda ilk kez 3 puanın sahibi oldu.
Dolmabahçe'de daha önce Beşiktaş'a 5 kez konuk olan Gaziantep FK, bu maçların tümünde siyah-beyazlılara mağlup olurken rakibine sadece 1 gol atabilmişti.
Emirhan Topçu kart ceza sınırına geldi
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından ceza sınırına geldi.
Bu sezon sarı kart cezalısı olduğu için RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarının ardından Gaziantep FK karşısında da sarı kart görerek ceza sınırına ulaştı.
Tribünlerden yabancı hakem talebi
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteğini tezahüratlarla dile getirdi.
Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'e verdiği çeşitli kararların ardından tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 77. dakikasında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" diye tezahürat yaparak Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini dile getirdi.
Gaziantep FK 10 kişi kaldı
Gaziantep FK, mücadelenin 77. dakikasında 10 kişi kaldı.
29. dakikada Rafa Silva'ya faul yaptığı ve penaltı kararının verildiği pozisyonda sarı kart gören Bruno Viana, 77. dakikada Arthur Masuaku'ya yaptığı faulün ardından maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İlk yarı
17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı.
61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.