Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Joao Mario, İstanbul'a geldi

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Portekiz'in Lizbon kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunmayan Mario, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Portekizli futbolcu, İstanbul Havalimanı'nıdan konaklayacağı otele hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.