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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Joao Mario, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Portekizli futbolcu Joao Mario, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Joao Mario, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Portekiz'in Lizbon kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında açıklamada bulunmayan Mario, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

Portekizli futbolcu, İstanbul Havalimanı'nıdan konaklayacağı otele hareket etti.

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