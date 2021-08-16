Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyacak uçağın saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.
Geçen sezon İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiralık olarak forma giyen Batshuayi, Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.