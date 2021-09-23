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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın istikrarlı ismi Atiba'nın üçüncü 'Dalya' heyecanı

Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay maçında görev aldığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.

Ercan Doğan   | 23.09.2021
Beşiktaş'ın istikrarlı ismi Atiba'nın üçüncü 'Dalya' heyecanı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

İstanbul

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek.

Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.

Ligde 245 maç

Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.

Avrupa'da 39 maç

Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı.

Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı.

Kupalarda 15 maç

Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.

Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.

Atiba'nın Beşiktaş kariyeri

Atiba'nın Beşiktaş'ta 9 sezonluk kariyeri şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Gol
2021-22Süper Lig51

Avrupa1
2020-21Süper Lig364

Avrupa1

Türkiye Kupası3
2019-20Süper Lig306

Avrupa1

Türkiye Kupası1
2018-19Süper Lig274
2017-18Süper Lig252

Avrupa7

Türkiye Kupası1

Süper Kupa1
2016-17Süper Lig281

Avrupa111

Türkiye Kupası1

Süper Kupa1
2015-16Süper Lig342

Avrupa6

Türkiye Kupası3
2014-15Süper Lig302

Avrupa10

Türkiye Kupası3
2013-14Süper Lig301

Avrupa2

Türkiye Kupası1


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