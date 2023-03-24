Dolar
19.08
Euro
20.51
Altın
1,989.49
ETH/USDT
1,767.60
BTC/USDT
28,028.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Redmond: Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Emre Doğan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Redmond: Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Redmond, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maça ilk 11'de başlamıştım. Bizim için iyi bir test olmuştu. Bu maçın öneminin farkındayım. Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında fiziksel olarak hazır olmadığını ama zamanla daha iyi duruma geldiğini aktaran Nathan Redmond, "Her geçen gün üzerine koyarak devam ettim. Bu durum öz güvenime ve takıma verdiğim katkıya olumlu yansıdı. Sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığının altını çizen Redmond, "Hocalar maça göre farklı kararlar alabiliyorlar. 10 numara pozisyonunda ve forvette de oynadım. Sol kanat kendimi daha iyi hissettiğim doğal pozisyonum. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek önemli. Önemli olan takıma katkı sağlamak." diye konuştu.

İngiliz futbolcu, vatandaşı Dele Alli'nin performansıyla ilgili bir soruyu ise, "Dele'yi uzun süredir tanıyorum. Neler yapabileceğinin farkındayım. Benim ne düşündüğüm değil hocanın tercihleri önemli. Dele'nin iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Onun takıma katkı sağlayabileceğine hala inanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Redmond: Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Redmond: Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için 60 bin bilet satıldı

Fenerbahçe Kulübünden Ülker Stadı'nın sağlamlığıyla ilgili açıklama

Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak

Futbolda kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet